Vil ha fleire trafikksikre kommunar

Så langt er Sykkylven den einaste kommunen i Møre og Romsdal som er godkjend som "Trafikksikker kommune". – Etter tre år med nedgang i talet på omkomne, opplever vi no ei auke. Då er det viktig at vi i fellesskap gjer noko, seier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen. Trafikktryggingskonferansen i Møre og Romsdal ønskjer difor at alle kommunar i fylket skal få slik godkjenning.