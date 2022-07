-Vi har kniven på strupen

Et stort apparat av tillitsvalgte og ordførere gjør at Senterpartiet er godt rustet til kommune- og fylkestingsvalget neste år, mener Senterparti-ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad. Men det kraftige fallet i oppslutning som Senterpartiet har opplevd etter å ha kommet inn i regjering, gjør at valget neste år blir en stor utfordring.

Tryggestad vedgår at de har kniven på strupen. – Det vil være alvorlig for Senterpartiet dersom partiet går på en smell og mister et stort antall ordfører etter kommune- og fylkestingsvalget neste år, men jeg tror vi kan klare å snu dette, sier Tryggestad.