Sjekk tallene fra høyere utdanning

Søkertallene til høyere utdanning viser at det nye medisinstudiet ved NTNU i Ålesund er ett av de mest populære i fylket. Det er 15,6 søkere per plass, noe som gir en andreplass på listen over de studiene ved hele NTNU som har flest søkere per plass. Det mest mest populære studiet ved Høgskulen i Volda er bachelor i journalistikk. Ved Høgskolen i Molde er det logistikk-studiene som går mest fram i forhold til fjorårstallene. Bachelorstudiene i marin logistikk og petroleumslogistikk, begge i Kristiansund, opplever også vekst. Det viser tall fra Samordna Opptak.