Økning i rusanmeldte bilførere

Tall fra UP viser at 552 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Møre og Romsdal politidistrikt i 2023. Det melder Rusfri Trafikk i en pressemelding.

– Det er 11 flere enn i 2022, som var et år med historisk høye tall på landsbasis, står det videre.