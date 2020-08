Kaller tilbake paprika

Coop kaller tilbake et parti med gul og grønn paprika i løsvekt etter at det er funnet for høye verdier av plantevernmidler i produktene. Produktene det gjelder er solgt fra 12. august, og er solgt i butikker blant annet i Møre og Romsdal. – Vi oppfordrer kunder som har kjøpt gul eller grønn paprika i løsvekt om å levere produktet tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.