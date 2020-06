Håper Bru skal snu

Det er store forventninger når en delegasjon fra Møre og Romsdal skal møte olje- og energiministeren Tina Bru i dag for å diskutere vindkraftanlegget som er under bygging på Haramsøya. – Hvis vedtaket som ble gjort i Stortinget 19. juni skal ha verdi, er det svært viktig at ministeren iverksetter byggestans på Haramsøya, sier styremedlem i Nei til vindkraft på Haramsøya, Jørgen Åkre.