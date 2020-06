Forventar avklaring

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein forventar at han får presentert ein avklaring på spørsmålet om framtida for Kleven Verft i dag. Kl 11.30 møter han verftseigar Tomislav Debeljak i kroatiske DIV Group til samtalar og orientering. DIV Group tok over Kleven i mars i år, men har store finansielle vanskar