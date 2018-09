Åtvarar mot bruk av metalldetektor

Kulturminne kan bli skada eller øydelagde viss folk grev på freda stader. Arve Nytun, arkeolog i Møre og Romsdal fylkeskommune, går no ut og åtvarar mot ulovleg bruk at metalldetektor. Seinast i sommar blei to personar med metalldetektor observert på freda kulturminne i Herøy. Det vart påvist fleire hol i bakken etter graving og saka er meldt til politiet.