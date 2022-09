Alvorlegare saker enn før for barnevernet i Molde

I barneverntenesta i Molde sin ferske tilstandsrapport kjem det fram at sakene har «økt alvorlighetsgrad, og omhandler vold, rus og andre alvorlige situasjoner», melder Romsdals Budstikke . I rapporten står det også at tendensen frå hausten 2020, da det vart merksemd rundt at svært unge rusa seg, har vedvart.