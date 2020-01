– Kraftsituasjonen er prekær

Kraftsituasjonen er prekær på Nordmøre og i Romsdal.

Næringslivet meiner dette hindrar nysatsing. I dag fekk Mørebenken klar melding om at det ikkje er straumkapasitet til det grøne skiftet. – Den kapasiteten som vi har fått tildelt regionen her er allereie brukt opp. Det rammar vidare næringsutvikling, seier Ivar Kosberg, konsernsjef i Istad AS. Else-May Botten Norderhus (Ap), stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen, seier det vil bli viktig å få på plass ei forsyningssikkerheit for Nordmøre og Romsdal. Sjå heile reportasjen her: