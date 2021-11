– For sein med å tilby hjelp

Helse Møre og Romsdal får kritikk for måten dei tok imot eit barn som forsøkte å ta livet av seg. Barnet skal ha forsøkt å hoppe framfor ein bil, og mora meinte helsevesenet ikkje såg alvorleg nok på saka. Statsforvaltaren skriv at helseføretaket var for sein med å tilby hjelp i første omgang, men meiner sjølvmordsfaren blei grundig nok vurdert. Kristiansund kommune får også kritikk for å ikkje ha gitt barnet god nok hjelp og for manglande journalføring.