– Bedre og bedre under Hareide

Den danske landslagsmålvakten Kasper Schmeichel mener Danmark har hevet seg under Åge Hareide ledelse. Nå ligger det viktige VM-billetter i potten. Danmark møter Irland til den første av to VM-omspillskamper i Parken lørdag. Det danske landslaget har sakte, men sikkert blitt bedre og bedre etter at Hareide i mars 2016 hadde sine første arbeidsdager som dansk landslagstrener.