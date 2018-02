- Volda viktig

Ordførarane i Ørsta og Volda inviterer Helse Møre og Romsdal til eit samarbeid om ambulansestasjon og legevakt. Dei meiner at ei lokalisering nær sjukehuset må bli samordna med den bygningsmessige utviklinga av Volda sjukehus. Ordførarane understrekar kor viktig Volda sjukehus er som akutt- og beredskapssjukehus, ikkje minst under uver og katastrofer på fjordane. Styret i Helse Møre og Romsdal har møte i morgon og skal vedta utviklingsplanen for helseføretaket.