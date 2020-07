- Mykje å seie med vidare drift

Tillitsvalt Olav Høydalsvik ved Green Yard Kleven, er godt fornøgd med at Kleven no har fått nye eigarar. Like etter midnatt blei det klart at Agder-baserte Green Yard Group tar over drifta. Høydalsvik seier det har mykje å seie for dei tilsette. Kleven gjekk konkurs tidlegare i månaden, og Høydalsvik seier konsekvensane ville blitt store om nye eigarar ikkje hadde kome inn.