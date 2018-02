- Må få nasjonal status

Møre og Romsdal Frp mener Atlanterhavsparken i Ålesund må få nasjonal status som akvarium og formidlingssenter. Det var Geir Stenseth (bildet) som fremmet forslaget til resolusjon som ble vedtatt under fylkesårsmøtet i dag. Stenseth mener det er naturlig at Atlanterhavsparken får en slik status på grunn av den betydningen Ålesund har for fiskerinæringa