- Kjernekraft er ei avsporing

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik meiner debatten om satsing på kjernekraft som energikilde er ei avsporing.

I går var kjernekraft tema på Haramkonferansen i Brattvåg der LO-leiaren var med.

Følsvik seier at korkje LO eller NHO har tatt noko prinsippielt standpunkt mot kjernekraft som energikilde. Men ho meiner det vil ta for lang tid å utvikle kjernekraft og at det blir for kostbart.

Kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft, Sunniva Rose, seier kjernekraft må bli ein del av den framtidige løysinga dersom Noreg skal nå klimamåla i 2050.

- Dette er den tryggaste energikilden vi har, seier Rose.