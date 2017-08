- Håper det kommer noen

«Det er lovende kraft i henne, som definitivt er verdt å følge med på i åra som kommer.» Ordene stammer fra Andrew Trendell i det britiske musikkmagasinet NME. Han dekte musikkfestivalen Øya i Oslo sist helg. En av de norske artistene han lot seg begeistre av er Amanda Tenfjord (20) fra Tennfjord i Haram kommune utenfor Ålesund.

Tenfjord blir omtalt i samme artikkel som Sigrid og Nils Bech, og anbefales til fans av Adele og London Grammar.

– Det er helt sjukt gøy å få sånn omtale. Jeg visste ikke at det kom, og så bare at jeg var blitt tagget i noe på Facebook. Jeg ble veldig smigret, sånn omtale gjør at man får lyst til å fortsette, forteller Tenfjord på telefon fredag ettermiddag.

Hør låtene til Amanda Tenfjord hos Urørt.

Spent på om det kommer noen

Hun har nettopp spilt på Pstereofestivalen i Trondheim, og skal om ikke lenge hoppe i bilen for å sette kurs mot Ålesund og Jugendfest. Der går hun på scena lørdag klokka 18.30, som den første av kveldens artister.

– Jeg tror det blir gøy å spille i hjemlige strøk. Jeg er spent på om det kommer folk siden vi spiller først. Det er litt skummelt, men vi kjører på og skal ha det gøy uansett.

Jugendfest 2017 startet fredag. Foto: Remi Sagen / NRK

Utover høsten er planen å spille inn mer musikk. Tenfjord sier hun håper å ha gitt ut en EP innen et år. Dessuten håper hun å ta steget ut på en scene utenfor Norge neste år.

– Det hadde vært veldig gøy å få spille på Roskilde.

Samme sangpedagog som Sigrid

Tenfjord er i ferd med å skrive seg inn i en tradisjon av vokalister fra Ålesundsområdet som gjør seg bemerket på den norske popscenen. I likhet med Sigrid Raabe har Tenfjord hatt Solveig Håvik, mor til Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik, som sangpedagog.

– Hun har vært viktig for stemmen min og sangkarrieren. Det er mye dyktige folk i musikkmiljøet i Ålesund, og mye som spennende som skjer der, særlig på konsertfronten, sier hun.