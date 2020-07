- Glad for norsk eigar

Ordføraren i Ulstein, Knut Erik Engh, er glad for at Kleven no får ny, norsk eigar. I natt blei det kjent at Green Yard, med base i Kvinesdal i Agder, tek over det konkursråka skipsverftet på Sunnmøre. Engh seier han trur det blir ei god løysing.