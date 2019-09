- Frivillege er avgjerande

Statsråd Dag Inge Ulstein besøkte i dag Ulsteinvik og idrettslaga Hødd og Dimna. Han var både på nye Høddvoll og i Ulsteinhallen og hadde fokus på frivilleg innsats i lag og organisasjonar. Ulstein seier at utan frivillege hadde ikkje verken Karsten Warholm eller andre topputøvarar nådd dit dei er i dag. Trond Berg i Dimna IL støttar statsråden i dette, og seier at god breidde må til for å få fram toppane. På bildet ser vi frå venstre frivilleg i Dimna IL, Trond Berg, statsråd Dag Inge Ulstein og styremedlem i Dimna IL, Kathrin Rise.