- Folk er opptatt av det ekte

Prognosane for talet på turistar er gode for resten av sesongen. Det fortel regiondirektør i NHO Lene Trude Solheim.

Dei siste tala syner ein vesentleg oppgang frå i fjor og dei siste åra.

Ho peikar på at turismen er viktig for verdiskapinga, og gir mange arbeidsplassar. Den er også viktig for dei unge som får sommarjobbar og lærlingplassar.

Solheim meiner Møre og Romsdal har ein fordel i konkurransen om turistane sidan dei opptatt av det autentiske og ekte.

Ho peikar også på at aktørane i reiselivet er gode på å samarbeide og promotere regionen.