Disse deltar i ESC 2020

Den 65. utgaven av Eurovision Song Contest skal arrangeres 12. mai, 14. mai og 16. mai.

Rotterdam i Nederland er vertssted for konkurransen, etter at Duncan Laurence vant med låten «Arcade» i fjor.

Bulgaria og Ukraina returnerer til konkurransen, mens Montenegro og Ungarn har valgt å stå over årets utgave.

Det betyr at det er 41 land som skal delta i årets konkurranse.

Forskjellige metoder

Hvordan deltakerlandene velger ut sin artist er opp til hver enkelt nasjon. Mange, deriblant Norge, arrangerer finaler der publikum stemmer frem sin favoritt, mens andre lands representanter utpekes internt av den nasjonale kringkasteren.

Det er først i Eurovision at landene er underlagt EBUs (Den Europeiske Kringkastingsunion) regler. Disse sier blant annet at maks seks personer kan delta i hvert nummer, og at alt av vokal må gjøres live.

«De fem store» Ekspandér faktaboks Storbritannia, Spania, Tyskland, Frankrike og Italia kalles ofte «de fem store» i ESC-sammenheng. Etter en ordning som ble innført i 2000 vil disse landene alltid være direkte kvalifisert til finalen, sammen med vertslandet som arrangerer finalen. Landene har fått statusen fordi de er de største økonomiske bidragsyterne til Den Europeiske Kringkastingsunion (EBU). I tillegg vil det bety store tap av sponsorkroner hvis ett eller flere av disse landene ikke sender finalen på TV. Kilde: Wikipedia

Disse låtene er klare for ESC 2020

Oppdatert søndag 16. februar.

Albania

Tradisjonen tro ble Albanias representant valgt gjennom musikkfestivalen Festivali i Këngës.

Arilena Ara ble kjent i hjemlandet etter hun vant andre sesong av den albanske versjonen av X Factor. Hun har toppet flere spillelister blant annet med låten «Nëntori».

I Rotterdam skal Arilena synge «Shaj».

Armenia

Armenia har deltatt siden 2006, og har en fjerdeplass som beste plassering. Dessverre fikk de tidenes laveste resultat i fjor, med en 16. plass i semifinalen.

Artisten som skal snu lykken, heter Athena Manoukian. Hun vant den armenske nasjonalfinalen samme kveld som den norske MGP-finalen gikk av stabelen.

Hun skal synge «Chains On You»

Australia

Etter å ha fulgt med fra sidelinjen i flere år, ble Australia formelt invitert som deltakere i 2015.

De har deltatt hvert år siden den gang, og skal gjøre det hvert fall frem til 2023.

24 år gamle Montaigne har allerede rukket å bli et stort navn innen australsk indie-musikk. I de siste årene har hun hatt flere listeplasseringer i hjemlandet, samt fått flere priser og nominasjoner for debutalbumet Glorious Heights.

Hun skal synge «Don't Break Me» i Rotterdam, som er en fremstilling av et kjærlighetsforhold som går mot slutten.

Latvia

På sitt sjette forsøk på å representere Latvia, klarte Samanta Tïna å vinne gullbilletten til slutt.

Hun beskriver sin sangstemme som en gave sendt fra Gud, og at den må brukes på en stor scene.

18 år har gått siden Latvia vant Eurovision for første gang. Vil de klare det igjen i år?

Litauen

The Roop har blitt valgt til å representere Litauen i Rotterdam.

Alle tre i gruppen har jobbet sammen siden 2014, men hver og en av de har de lang fartstid i musikkbransjen. Deres debutalbum som trio, ble utgitt i 2015.

Siden den gang har de turnert fra hjemlandet og ut til Serbia, Belgia og Brasil.

De skal fremføre «On Fire».

Norge

Ulrikke Brandstorp skal representere Norge i ESC. Foto: NRK

Ulrikke Brandstorp (24) fra Sarpsborg ble for alvor kjent for det norske folk med andreplassen sin i Stjernekamp i 2018, og har senere vært å se blant annet i «Adresse: Tel Aviv», «Håp i ei gryte» og på «Idrettsgallaen».

Ulrikke er kjent for mange fans av MGP. Hun deltok i 2017 og kom til gullfinalen med låten «Places».

Sommeren 2019 gjestet hun «Allsang på Grensen» hvor hun sammen med Ben Adams fra A1 sang hitlåten «Shallow». Duetten har blitt sett over 2 millioner ganger på nett, og ble sommerens store snakkis.

Hele høsten 2019 og ut mars 2020 er Ulrikke å finne på Folketeateret i Oslo. Der spiller hun Liesl som er en av hovedrollene i oppsetningen av «Sound of Music».

Ulrikke skal fremføre «Attention».

Årets Melodi Grand Prix-finale i Trondheim Spektrum Du trenger javascript for å se video. Årets Melodi Grand Prix-finale i Trondheim Spektrum

Spania

Blas Cantó skal delta for Spania i år.

Han prøvde først å sikre seg billett til Eurovision i 2011, men kom på andreplass i sin nasjonale finale.

Han har utgitt fem album, hvorav de fire første var som en del av boybandet Auryn. Gruppen fikk brisen for beste spanske gruppe i MTV Europe Music Awards.

Det har gått 51 år siden Spania vant sist.

Tsjekkia

Benny Cristo har jobbet i tsjekkisk musikkbransje i over ti år, og i 2019 ga han ut sin EP ved navn Kontakt. Hans største hits har titalls millioner av visninger på YouTube.

Han har bygget opp en stor tilhengerbase gjennom sosiale medier, og han har nærmere 800 000 følgere på Instagram.

Låten han skal delta med heter Kemama, og du kan høre første versjon av den under. Benny har gått ut og sagt at han kommer med ny versjon snart.

Disse artistene er klare

Belgia

Hooverphonic ble allerede annonsert som Belgias representanter i oktober, og ble dermed sesongens første bekreftede artister i årets konkurranse.

Gjennom en 25 år lang karriere, har Hooverphonic gjort seg gjenkjennbare ved å veksle mellom sjangerne triphop og pop. Låtskriver Alex Callier og gitarist Raymond Geerts har vært med fra start, mens vokalist Luka Cruysberghs ble med i 2018.

Hun vant Flanderns utgave av The Voice, med Alex som sin mentor.

Hooverphonic synger for Belgia Foto: Zeb Daemen

Bulgaria

Bulgaria er tilbake igjen i konkurransen etter et års pause, og velger å sende artisten Victoria til Rotterdam.

Victoria ble populær i hjemlandet etter hun deltok i X Factor Bulgaria. Hennes seneste singel med tittelen «I Wanna Know» har fått hundre tusener av strømminger på YouTube og Spotify gjennom sommeren.

Hennes album skal etter planen utgis i løpet av 2020. Låten hun skal delta med i Eurovision, blir offentliggjort i mars.

Victoria synger for Bulgaria Foto: BNT

Frankrike

Artist, skuespiller og komiker Tom Leeb har blitt plukket ut av TV-kanalen til å representere Frankrike.

Han har tilbrakt fem år i New York for å studere teater, film og sang. Sammen med komiker Kevin Levy, driver han en populær YouTube-kanal hvor de laster opp sketsjer og sanger.

På artistfronten, har Tom varmet opp for Sting og Tom Jones. I september 2019, slapp han debutalbumet Recollection.

Tom Leeb synger for Frankrike Foto: Julien Carbuccia

Georgia

Georgia velger sin representant gjennom den georgiske versjonen av Idol.

Denne gangen var det Tornike Kipiani, også kjent som Kipo som vant billetten til Rotterdam. Han vant også X Factor i 2014, med Tamta, fjorårets representant for Kypros som mentor.

Georgia har ikke vært i en Eurovision-finale siden 2016, kan de snu lykken i år? Bidraget deres kommer på et senere tidspunkt.

Tomike synger for Georgia Foto: GPB

Hellas

Hellas sender i år Stefania. Hun ble født i Utrecht i Nederland, og ble kjent allerede som tiåring da hun deltok i juniorutgaven av The Voice.

I 2016, deltok hun i Junior Eurovision som en del av gruppen Kisses. De kom på en åttende plass.

Låten hennes «Supergirl» blir utgitt snart.

Stefania synger for Hellas Foto: Chantal Antonides / Picture Perfect Amsterdam

Italia

Diodato har blitt valgt til å representere Italia i Eurovision.

Han er født i 1981, og har bodd i Taranto og Roma. Etter han begynte å lage musikk i Stockholm, bestemte han seg for å returnere til hjemlandet for å fortsette musikkarrieren. Han har så langt gitt ut tre album.

Han har tidligere vunnet pris for Årets nykommer i MTV Italian Awards. Etter en skuespillerjobb i filmen «Un'avventura» i 2019, deltok og vant han den prestisjetunge Sanremo-festivalen.

Dermed sikret han seg en invitasjon til å være Italias representant. Det er ikke offisielt bekreftet om han skal delta med låten han vant Sanremo-festivalen med.

Diodato synger for Italia Foto: RAI

Israel

Eden Alene har blitt stemt frem som Israels representant.

19-åringen er født og oppvokst i Jerusalem, og har sjarmert Israel med sin kraftfulle stemme.

Låten hun skal delta med er ikke valgt ennå, og blir avgjort gjennom en finale hvor publikum kan stemme frem den beste låten til Eden.

Eden Alene synger for Israel. Foto: Ronen Akerman

Kypros

Alessandro, kjent under artistnavnet Sandro har blitt ble plukket ut av kypriotiske kringkasteren til å representere Kypros i Eurovision.

Han har tyske, engelske og kypriotiske røtter. Sandro vokste opp i en musikkinteressert familie og startet å synge og spille trommer allerede da han var fire år gammel.

Han har blitt karakterisert for sin gjenkjennbare stemme, og hans evne til å ha en unik kjemi til publikum under konserter.

Sandro synger for Kypros Foto: CyBC

Malta

Destiny Chukunyere har blitt valgt som Maltas representant.

Hun er ingen fremmed for Eurovision, ettersom hun deltok og vant Junior Eurovision i 2015. I fjor var hun også korist for Maltas bidrag i Eurovision.

I nyere tid har hun deltatt i Britain's Got Talent, hvor hun kom på en sjetteplass i semifinalen. Sangen hun skal delta med blir offentliggjort på et senere tidspunkt.

Destiny synger for Malta Foto: Albert Camilleri

Nederland

Artisten som får æren av å representere vertslandet, er Jeangu Macrooy. Hans musikalske reise startet da han fikk en gitar i 13-årsdagen. Han slo seg sammen med tvillingbroren Xillian, og en ny musikk-duo ble født.

Han flyttet til Nederland i 2014, hvor han møtte produsent og komponist Perquisite som tok han inn under sitt plateselskap. Fra det øyeblikket, skjøt musikkarrieren fart og har siden blitt nominert til flere musikkpriser.

Låten hans kommer på et senere tidspunkt.

Jeangu Macrooy synger for Nederland Foto: AVROTROS

Nord-Makedonia

I fjorårets Eurovision-finale, fikk Nord-Makedonia sitt beste resultat så langt i konkurransen. Hvor Norges Keiino vant publikumsstemmene, vant Tamara Todevska jurystemmene og fikk sjuende plass.

Vasil Garvanliev har fått i oppgave å følge opp fjorårets suksess. Han startet å fremføre på noen av landets mest populære barnefestivaler i en ung alder. Kort tid etterpå flyttet han og familien til USA, hvor Vasil fortsatte sin musikkarriere i Chicagos barnekor.

Etter han kom tilbake til Nord-Makedonia i 2018, har han utgitt tre suksessfulle singler. I Rotterdam skal han synge «You», som blir utgitt på et senere tidspunkt.

Vasil synger for Nord-Makedonia Foto: Bojan Stoilkovski/MRT

Romania

Roxen visste i en ung alder at hun skulle jobbe med musikk. Hun startet å synge da hun var syv år, og nå er hun Romanias tredje mest spilte artist på radio. Hun har hatt to låter på hitlistene, som har totalt 17 millioner visninger på YouTube.

Låten hun skal delta med blir annonsert på et senere tidspunkt.

Roxen synger for Romania Foto: TVR

Østerrike

Vincent Bueno har blitt valgt til å synge for Østerrike. 34-åringen skal synge låten «Alive», og blir utgitt i mars.

– Det å bare tenke på at jeg skal delta i Eurovision gir meg gåsehud. Det er som EM for musikere og sangere, sier Bueno i et intervju til Eurovisions offisielle nettside.