Vurderte å gi opp MGP-drømmen

En sykepleierstudent som drømte om en popkarriere, en samisk barnehagelærer som lærte barn å joike og en komunnikasjonsstudent som var i ferd med å gi opp musikken.

For Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom Hugo Hermansen i Keiino har livet blitt snudd på hodet etter MGP-suksessen.

Men en deltakelse i MGP var usikkert på et tidspunkt.

– Da vi sendte inn låten til NRK, hadde jeg håpet at de sa ja med en gang. Men til slutt ventet vi så lenge på svar, at vi spurte oss selv: Skal vi gidde dette, er det noe vits? Sier Tom Hugo til NRK.

SEIERSØYEBLIKKET: Det ble vill jubel da Keiino vant MGP 2019. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Han vurderte å gå tilbake til studiene igjen, men gjorde et siste forsøk og inviterte Alexandra Rotan inn i gruppen. Til slutt fikk de endelig bekreftelse på at de var med i MGP.

– Rett før alle MGP-låtene måtte være ferdig, fikk vi vite at vi var med, forteller Tom Hugo.

– Kunne gått skikkelig gærent

Fred Buljo fikk en telefon fra Tom Hugo mens han var på jobb.

– Jeg hadde nesten glemt at vi hadde snakket om å delta i MGP. Men Tom sa at vi skulle i studio, og da var det bare å møte opp, smiler Fred.

Turen gikk videre til musikkstudio for å få ferdig «Spirit in the Sky», kort tid etter de alle møttes ansikt til ansikt for første gang.

– Første gang vi møttes var på middag, samme dag som vi skulle i studio. Det kunne gått skikkelig gærent, fordi vi ikke kjente hverandre så godt fra før. Men så funket det som en kule, sier Alexandra.

Se Keiinos opptreden i Eurovision, som ga dem en sjetteplass og en seier blant publikumsstemmene. Saken fortsetter under videoen.

Norge: KEiiNO - «Spirit in the Sky» Du trenger javascript for å se video.

Spellemannsnominerte

Som mange vet, vant Keiino den norske MGP-finalen og fikk raskt mange tilhengere verden over.

GJORDE STORESLEM: Keiino gjorde storeslem under årets Sami Music Awards, der de vant Årets klasse og Årets produsent. Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

I Eurovision fikk de flest stemmer fra publikum i Europa, og endte opp på en sjetteplass. Norges beste plassering i Eurovision siden 2013, da Margaret Berger kom på en fjerdeplass.

I tiden som fulgte, ble det utsolgte konserter i Australia og opptredener i Madrid Pride for 30 000 joikende spanjoler.

Låten «Spirit In The Sky» nådde 1. plass på VG-lista, fikk over 25 millioner Spotify-strømminger og har blitt nominert til Årets låt i Spellemann.

De gjorde også storeslem under årets Sami Music Awards. Les mer: Keiino tok storeslem under Sami Music Awards

I løpet av det siste året har de lært mye.

– Vi har lært at ingenting kommer av seg selv. Det er hardt arbeid, også utenfor Eurovision, sier Fred.

– Vi reiser fremdeles rundt som det minste crewet, uansett hvor vi er. Ikke noe management eller plateselskap ennå. Så det er veldig gøy å se at det går faktisk an å gjøre ting selv med litt hjelp fra venner, sier Tom Hugo.

Returnerer til MGP

På lørdag skal Keiino fremføre «Spirit in the Sky» i Melodi Grand Prix, der hele eventyret startet. Gruppa er veldig spente på finalen.

– Folk sier det hvert år, men det er skikkelig høyt nivå. Det er mange som kan hevde seg i Eurovision, sier Tom Hugo.