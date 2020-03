Ulrikkes «Attention» kan ikke delta i ESC 2021

Onsdag ble det kjent at EBU har valgt å avlyse årets utgave av Eurovision Song Contest, på grunn av korona-pandemien.

Dette ble annonsert kort tid etter at alle 41 bidragene i årets konkurranse ble offisielt overlevert.

Nå er det også bestemt at ingen av disse får lov til å delta neste år. Dette er i tråd med eksisterende regler om at ingen av låtene som konkurrerer skal ha vært utgitt eller fremført før september året før. Det melder EBU på Twitter.

Les også: Disse skulle ha deltatt i ESC 2020

Saken fortsetter under videoen

Ulrikke Brandstorp fremfører «Attention» i MGP-finalen Du trenger javascript for å se video.

Christina Rezk Resar er fungerende redaktør i NRK Underholdning. Hun synes det er synd at Ulrikke og låten hennes «Attention» ikke automatisk blir med videre i neste utgave.

– Denne situasjonen er lei for Ulrikke og oss, for hun stilte med en helt fantastisk låt som vi hadde stor tro på foran Eurovision i mai. Vi har planlagt å møte Ulrikke neste uke for å snakke om hva dette betyr, sier Rezk Resar.

Enkelte land har allerede bekreftet at deres artist blir med videre til neste år.

Andre land som Sverige og Estland har bekreftet at deres representanter må kvalifisere seg på nytt gjennom en nasjonal finale for å delta i Eurovision.