Synger for nevøen

Når Amina Sewali går på scenen i kveld er det med et sterkt budskap – både til nevøen og alle andre som trenger det.

– Jeg vil fortelle at du er nydelig akkurat som du er, sier MGP-finalisten om låta «Mesterverk».

Ideen til låta kom under en samtale hun hadde med nevøen sin en nyttårsaften. Hennes 10 år gamle nevø hadde gått rundt og sagt godt nytt år til folk som feiret i gatene, da en mann ba ham om å holde kjeft og kom med rasistiske kommentarer.

– Nevøen min ble veldig lei seg, og jeg sa at han er fin og bra nok som han er, at han ikke måtte tenke på det. Jeg klarer nesten ikke å snakke om det, det er veldig emosjonelt for meg.

– Hvilke forventninger har du til kveldens finale?

– Nå får det egentlig bare gå som det går. Jeg er litt gelé i beina, så jeg håper at jeg ikke tryner på scenen!

Amina har kombinert undervisning på Det Norske Teatret med prøver til MGP-finalen hele uka. Hun sier at det har medført litt stress, men av den bra sorten. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Eneste låt på norsk

Mesterverk er MGP-finalens eneste låt som fremføres på norsk. Hun har fått spørsmål fra ihuga MGP-fans om hun vil gjøre en engelsk versjon om hun vinner og skal opptre i den internasjonale finalen.

– Jeg vil nok beholde den norske teksten!

Amina tar teaterutdanning i programmet Det Multinorske ved Det Norske Teatret, og har fått et enda sterkere forhold til språket de siste årene.

– Vi leser så mange teatermanus på skolen, så jeg har blitt helt forelsket i norsk språk igjen. Det er nesten som at jeg ser språket på en helt ny måte, forteller Amina.

– Tror du det kan være en fordel å ha den eneste norske låta i kveld?

– Både ja og nei. Jeg håper folk forstår hva jeg synger om, det er det viktigste.

Hør hele låta: Amina Sewali – «Mesterverk»