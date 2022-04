– Nå kan du bli med på noe som gjør at man både kommer i bedre humør og form! Enten alene eller sammen med andre, sier årets vinnere av «Melodi Grand Prix» som vi fortsatt ikke har snøring på hvem er.

NRK har tidligere omtalt at dansen har gått viralt på TikTok og andre plattformer.

– Det synes vi er suberfantastisk!

Nå håper duoen at mange av de som danser til Subwoolfer-låten har lyst til å sende inn videoene sine.

Om en drøy måned skal de stå på scenen igjen under Eurovision.

Mange i inn- og utland har lært seg dansen deres allerede. Hva tenker dere om det?

– Vi woolfer det veldig! Det er så flott at de legger det inn på denne lysende tingen de holder i hånden, slik at andre kan se det også.

– Vi er vant med koreografier i en annen dimensjon og tyngdekraft, der vi båe kan teleportere og hoppe 3 meter høyt. Det var litt vanskelig å få til på jorden, så vi fikk en jordboer til å ta seg av koreografien slik at den ble tilpasset på en bra måte for jordboere.

Lær deg dansen til Subwoolfer og send inn ditt bidrag.

Ønsker å utfordre Julie Bergan

Hvis dere skulle utfordret en kjendis til å danse, hvem skulle det vært?

Subwoolfer vil utfordre Julie Bergan og flere andre kjendiser.

– Nå har ikke vi vært på jorden så lenge, så vi vet ikke helt hvem disse kjendisene er, og her er vi litt uenige. Jim har hørt at Julie Bergan, Victor Sotberg og Herman Flesvig kan gjøre en god jobb med dansen.

– Keith sier at han har hørt at Kongen, Else Kåss Furuseth og Atle Antonsen er gode kandidater.

Den forrige regjeringen viste seg å kunne danse da de danset til «Dovre faller» for to år siden. Håper dere Jonas Gahr Støre samler folkene sine og gjør det samme med deres dans?

– Statsministeren og statsrådene har mye vanskelig de må bestemme, så når dette er en mulighet, må det jo være lett å bestemme seg for å være med på dette!

NRK har spurt Julie Bergan om hun ønsker å uttale seg om oppfordringen, men hun hadde ikke anledning til å svare.

Se regjeringen spille inn musikkvideo til Dovre faller.

Send oss ditt bidrag

Om kjendisene kaster seg på eller ei, så oppfordrer Subwoofer uansett både store og små til å sende inn sine bidrag. Og forteller at det viktigste når man øver på dansen er å tenke at man er en ulv på jakt.

– En ulv som sniker deg gjennom skogen. Men så får du en banan, også blir du kjempeglad.

Hvem av dere liker best å danse?

– Vi klarer ikke å bli enige. Så det ender alltid i en«dance off».

Bidragene som blir sendt inn kan ende opp i en musikkvideo som vises på finaledagen av Eurovision Song Contest 14. mai, i en vorspiel-sending på nrk.no.