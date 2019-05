Se Eurovision-stjernene på den oransje løperen

Se artistene ankomme den oransje løperen i Tel Aviv direkte fra klokken 19.30 i videovinduet over.

Denne uken er det klart for Eurovision-uke i Tel Aviv. Tirsdag og torsdag er det semifinale, før den store finalen lørdag 18. mai. Til sammen 40 land skal konkurrere.

Allerede i kveld ble Eurovision-uka offisielt åpnet på den oransje løperen. Det norske bidraget, KEiiNO, ankom allerede tirsdag og har vært gjennom flere prøver allerede.

Det norske bidraget regnes blant mange som en outsider til å vinne hele konkurransen.

Slik så det ut da KEiiNO hadde sin første sceneprøve i Tel Aviv. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da KEiiNO hadde sin første sceneprøve i Tel Aviv.

Truet med boikott

Tel Aviv ble valgt som arrangørby etter at israelske Netta vant Eurovision Song Contest 2018 for med sangen «Toy».

Norges bidrag i år kommer fra gruppa KEiiNO, som vant den norske finalen (Melodi Grand Prix) med sangen «Spirit in the Sky». Gruppa består av den samiske låtskriveren, rapperen og joikeren Fred Buljo, sangeren Alexandra Rotan og sanger/låtskriver Tom Hugo.

Det er tredje gang Israel arrangerer konkurransen, etter å organisert Eurovision Song Contest i 1979 og 1999. Til tross for at Netta etter fjorårets seier meldte at finalen skulle avholdes i Jerusalem, har Den europeiske kringkastingsunion tydelig signalisert at Tel Aviv var ønsket som vertsby.

Flere land, blant andre Irland og Island har også tatt til orde for boikott om konkurransen skulle holdes i Jerusalem. Ifølge EBU er det bare to land som ikke stiller med deltakere i år: Bulgaria, av økonomiske årsaker, og Ukraina, fordi det skal ha vært vanskelig å finne en passende deltager.

Så sent som forrige helg ble det avfyrt raketter fra palestinsk side mot Israel. Artist Fred Buljo har sagt til NRK at slike hendelser har satt en støkk i ham, men at han likevel gleder seg til den internasjonale finalen.

Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo i KEiiNO.

Joik for tredje gang

Årets norske bidrag kombinerer pop og joik. Det er tredje gang det blir joiket i den internasjonale Eurovision-finalen. Første gang var i 1980, da Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg sang landeplagen «Sámi ædnan».

I 2000 var Johan Sara jr. og Roger Pontare i Eurovision-finalen for Sverige med låten «When Spirits Are Calling My Name».

