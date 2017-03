På scenen i spesiallaget lysmaske

JOWST består av låtskriver og produsent Joakim With Steen og vokalist Aleksander Walmann. Sammen fremfører de nummeret «Grab The Moment» i MGP-finalen.

At Joakim står på scenen lørdag sammen med Aleksander har ikke vært en selvfølge hele veien til finalen. For fem uker siden ble Joakim pappa, og han fryktet lenge at fødselen kom til å skje under finalen.

Slik ser maska til Joakim ut med lys i, og den blir med på scenen i MGP-finalen. Foto: Privat

– Jeg så for meg at jeg kom til å sitte på sykehuset denne uka, og ville heller at nummeret skulle planlegges uten meg enn at jeg skulle forsvinne midt i planlegginga.

Planen var at noen andre kunne ta Joakims plass på scenen bak en maske, men så kom den lille jenta til verden litt tidligere enn ventet.

– Derfor kan jeg være med likevel, sier en fornøyd Joakim.

– Men du beholder maska, hvorfor det?

– Jeg synes den er kul, så den blir en del av sceneshowet! Dessuten fikk jeg rett og slett litt prestasjonsangst. MGP blir min første spillejobb som noe annet enn en rocker, så jeg trengte kanskje en maske for å gå inn i rollen som er en litt annen enn Joakim With Steen.

Inspirert av store konsertshow

Duoens hovedvisjon har vært å bygge et show rundt låta som gir følelsen av å være på en tre minutter lang Spektrum-konsert.

– Vi har latt oss inspirere av andre musikkshow, blant annet Coldplay, Disclosure og Imagine Dragons sine konserter, forteller Aleksander.

Når Joakim først står på scenen er det spesielt én ting som er viktig for ham, og det er å vise frem at han er noe mer enn en klassisk DJ. Derfor har instrumentlista litt lengde på seg.

– Jeg ville følt meg dum om jeg bare skulle stå bak pulten og pumpe neven i været, jeg er jo komponist og produsent. Gitar, synth, touchpad og tromme er instrumentene jeg skal innom i løpet av nummeret. Det er uansett Aleksander som gjør den viktigste jobben på scena, legger Joakim til.

Joakim og Aleksander vil gjenskape et helt konsertshow i løpet av sitt tre minutter lange nummer. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Blir husvarm i Spektrum

Aleksander var en av finalistene i musikkonkrransen The Voice i 2012, siden da har han varmet opp for Sivert Høyem, Thom Hell, Ole Paus og Sondre Lerche.

For å ha kontroll på nervene før showet har strategien til Aleksander vært å være så mye som mulig i Spektrum frem til finalen.

– Jeg har vært her hele tiden, selv om jeg ikke trenger å være her. Da blir det ikke så overveldende på lørdag, mener han.

JOWST er melodi nummer 4 i finalen

Hør hele låta: JOWST – «Grab The Moment»