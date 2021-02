Totalt skal 12 artister delta i MGP-finalen, 20. februar. Seks forhåndskvalifiserte artister og fem artister som går videre fra delfinale.

11 låter har blitt valgt ut til finalen, og nå er det én plass igjen som skal fylles.

Alle 15 bidrag som røk ut i sin delfinale kjemper om den siste finaleplassen.

Les mer om de som kjemper om siste finaleplass: Disse får en siste sjanse

Mange av artistene har gått hardt ut i sine kanaler på sosiale medier og i pressen, for å mobilisere folk til å stemme de frem til finalen.

For eksempel har Daniel Owen fått norske TikTok-stjerner til å kjempe for sin sak, og Big Daddy Karsten frir til tilhengerne med en ny rap fylt med MGP-referanser.

– Jeg har brukt det jeg kan for å skape engasjement og prøver å sjarmere til meg noen stemmer, så får vi se om det holder. Hadde betydd verden for meg å ta «Smile» til finalen, sier Big Daddy Karsten.

MOBILISERER: MGP-artistene har gått hardt ut for å rekruttere stemmer. Foto: Skjermdump

Oddsfavoritter

Stina Talling og Jorn som røk ut i første delfinale står som oddsfavoritter til å gå videre fra kveldens sending.

– Det ble nærmest en gavepakke å bli stemt ut i delfinalen, da vi nå opplever en fantastisk og rørende mobilisering rundt «Faith Bloody Faith» for å få den til finalen via «Sistesjansen»! MGP trenger rock, sier Jorn.

Mandy Pettersen er skribent for MGP-nettstedet ESC Norge. Hun er lært seg å ta odds og favorittstempel med knusende ro.

– Oddsen har tatt feil før. I 2017 vant Jowst MGP-finalen til tross for at de lå nesten nederst på oddsen. Vi kan definitivt få noen overraskelser i kveld, sier hun og legger til at det er ganske vanskelig å spå et resultat når 15 låter kjemper om én plass.

– Det skal bli godt å få et gjensyn med artistene og låtene, for det er mange gode sanger og show som kun fikk én sjanse på scenen, legger hun til.