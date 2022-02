– Styrkane mine i år er at eg gjer noko som er ekte, og som står min identitet og personlegdom nær, fortel Kim Wigaard.

33-åringen har brei utdanning og ikkje minst erfaring innan musikk. Han er godt etablert i bransjen, og har jobba med musikal, revy og opera både nasjonalt og internasjonalt.

For to år sidan song han duett med Maria Mohn, men tapte gullduellen mot Rein Alexander. På laurdag skal han kjempe om ein finaleplass i Melodi Grand Prix. Der skal han synge om noko han sjølv har kjent på kroppen:

– Det kan vere vanskeleg å føle seg annleis, men tør du å gå din eigen veg vil du få uendeleg mykje att for det.

Kjente på mobbing

Han snakkar av eiga erfaring.

– I oppveksten kjente eg på mobbing og erting fordi eg ikkje ville gjere det same som majoriteten av barna i skulegarden.

KREATIV: Kim Wigaard har alltid hatt behov for kreativt utløp. Foto: Privat

Mens dei andre barna ville spele fotball, ville Wigaard teikne og synge. Han følte seg utanfor.

– Det har påverka meg til å bli tøff. Eg har måtta ta mange oppvaskar med meg sjølv, og finne ut kva eg ville, for deretter å tru 100 prosent på det. Det har gjort meg sterk.

Vil guide deg i riktig retning

Mykje av det han har opplevd i livet sitt kan ein kjenne att i songen han skal framføre. Refrenget, som består av den syngande melodien «la la la», er heller ikkje tilfeldig.

– Alt leiar opp til ein melodi som skal guide deg i riktig retning, der du skal stole på det du sjølv vil, og blåse i meiningane til alle andre. Kim Wigaard

Han har allereie fått tilbakemeldingar frå folk som fortel at dei har det vanskeleg i livet sitt, men som har klart å finne styrke gjennom songen hans.

– Da har vi gjort jobben vår. Det er fantastisk.

Dragkarakteren Puffie

Når han sjølv skal sjå tilbake på livet sitt ønsker han å sjå at han har fylt det med noko meiningsfullt. For han er det viktig å følgje sin eigen veg.

For nokre år sidan skapte han drag-karakteren Puffie.

DRAGQUEEN: Nokon gongar trekker Kim seg tilbake, og Puffie trer fram. Foto: Privat

– Livet blir aldri som folk planlegg. Viss alle kan ha litt Puffie i livet sitt så blir det artigare, og mindre alvorleg.

Drag-interessa har alltid lege latent hos han. Då han var liten likte han å kle seg i kjolane til mora si. På mange måtar er Puffie ei forlenging av han sjølv.

– Som Rupaul seier: «Drag doesn't change who you are. It reveals who you are.»

– Det er ein vedunderleg kjensle. Det er ei overjordisk oppleving. Ein kjenner på ein styrke som ein kanskje ikkje trudde ein hadde, fortel ein engasjert Wigaard om det å gå inn i rolla som Puffie.

Viktig å ikkje miste barnet i seg

Han meiner det er viktig å leike med sine maskuline og feminine sider, og bryte med forventningane samfunnet har skapt om kjønnsroller.

– Det er viktig å aldri miste barnet i seg. Barn gjer dette heile tida. Dei tar på seg høge hælar, pappas skjorte eller mammas kjole. Den leiken mister vi når vi skal vere så vaksne, seriøse og A4. Det prøver eg å jobbe litt mot.

GLER SEG: Kim Wigaard gler seg til å stå på scena i MGP. Foto: Karianne Sissener Amundsen

Sjølv om det er Kim som skal opptre på laurdag vil eit lite element av Puffie vere til stade. Det blir nemleg eit lite overraskingselement i antrekket.

– Men det er viktig at Puffie ikkje tar for stor plass. Denne gongen er det IKKJE ho som skal opptre, seier Wigaard og ler.

