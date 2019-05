KEiiNO fikk oppmerksomhet på den oransje løperen: – Tror samekofta har gjort susen

Denne uken er det klart for Eurovision-uke i Tel Aviv i Israel. Tirsdag og torsdag er det semifinale, før den store finalen lørdag 18. mai.

Allerede i kveld ble Eurovision-uka offisielt åpnet på den oransje løperen. Det norske bidraget, KEiiNO, ankom allerede tirsdag og har vært gjennom flere prøver allerede.

Vokalist Alexandra Rotan beskriver det som en drøm å være på plass i Tel Aviv. Hun sier gruppa føler seg godt forberedt før torsdagens avgjørende semifinale.

– Det er en drøm for oss å være her på den oransje løperen. Den andre prøven gikk veldig bra. Vi har gjort noen små justeringer, så vi gleder oss veldig, sier Rotan.

Slik så det ut da KEiiNO hadde sin første sceneprøve i Tel Aviv. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da KEiiNO hadde sin første sceneprøve i Tel Aviv.

Joik og sang

KEiino ble Norges bidrag i årets konkurranse, etter å ha vunnet den norske finalen med sangen «Spirit in the Sky».

Gruppa består i tillegg til Rotan av sanger/låtskriver Tom Hugo og den samiske låtskriveren, rapperen og joikeren Fred Buljo. Buljo stilte opp på den oransje løperen i Tel Aviv i Kautokeino-kofte, noe som sørget for mye oppmerksomhet fra de mange journalistene.

– Det er viktig for meg å vise min samiske identitet, sier Buljo, som også benyttet anledningen til å takke alle sine støttespillere på samisk.

– Det er artig å være populære. Det er få som har sett en samedrakt før, så den kofta har gjort susen, sier Tom Hugo.

– Fred har vært midtpunktet, alle synes han ser så fantastisk ut, skyter Rotan inn.

Årets norske bidrag kombinerer pop og joik. Det er tredje gang det blir joiket i den internasjonale Eurovision-finalen. Første gang var i 1980, da Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg sang landeplagen «Sámi ædnan».

I 2000 var Johan Sara jr. og Roger Pontare i Eurovision-finalen for Sverige med låten «When Spirits Are Calling My Name».

Truet med boikott

Tel Aviv ble valgt som arrangørby etter at israelske Netta vant Eurovision Song Contest 2018 for med sangen «Toy».

Det er tredje gang Israel arrangerer konkurransen, etter å organisert Eurovision Song Contest i 1979 og 1999. Til tross for at Netta etter fjorårets seier meldte at finalen skulle avholdes i Jerusalem, har Den europeiske kringkastingsunion tydelig signalisert at Tel Aviv var ønsket som vertsby.

Flere land, blant andre Irland og Island har også tatt til orde for boikott om konkurransen skulle holdes i Jerusalem. Ifølge EBU er det bare to land som ikke stiller med deltakere i år: Bulgaria, av økonomiske årsaker, og Ukraina, fordi det skal ha vært vanskelig å finne en passende deltager.

Så sent som forrige helg ble det avfyrt raketter fra palestinsk side mot Israel. Artist Fred Buljo har sagt til NRK at slike hendelser har satt en støkk i ham, men at han likevel gleder seg til den internasjonale finalen.

Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo i KEiiNO.