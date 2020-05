Island ble Norges favoritt

Ronny Brede Aase og Marte Stokstad ledet den alternative ESC-finalen.

Island stakk av med førsteplassen, Russland kom på andreplass og Litauen havnet på en tredjeplass.

Her er alle bidragene:

Island: Daði Freyr: «Think About Things»

ISLAND: Daði Freyr med «Think About Things».

Gruppen Daði & Gagnamagnið består av: frontvokalist Daði Freyr Pétursson, hans kone Árný Fjóla Ásmundsdóttir, søsteren Sigrún Birna Pétursdóttir, Hulda Kristín Kolbrúnardóttir, Stefán Hannesson og Jóhann Sigurður Jóhannsson

Låten «Think About Things» pekte seg ut som en forhåndsfavoritt på oddslistene, før arrangementet ble avlyst.

Ulrikke Brandstorp - Attention

MGP-vinner Ulrikke Brandstorp gjestet også sendingen. Der kunne Ronny Brede Aase overraske artisten med gullplate for vinnerlåten «Attention».

– Nå ble jeg veldig rørt, sa Ulrikke med tårer i øynene.

Kommer du til å delta i MGP igjen?

– Jeg må vinne Eurovision før jeg dør, svarte Ulrikke.

Litauen: The Roop: «On Fire»

LITAUEN: The Roop med «On Fire».

The Roop er et poprock-band, som ble etablert i 2014. Alle medlemmene har lang fartstid i musikkbransjen. Deres debutalbum som trio, ble utgitt i 2015. Siden den gang har de turnert rundt i hjemlandet, Serbia, Belgia og Brasil.

Litauen har aldri vunnet Eurovision, men etter at de vant nasjonalfinalen, gjorde de et hopp på oddslistene fra 27. plass til topp 3. Kan de vinne Norges hjerter?

Romania: Roxen: «Alcohol You»

ROMANIA: Roxen med «Alcohol You».

Larisa Roxana Giurgiu, som går under artistnavnet Roxen, er Romanias tredje mest spilte artist på radio. Hun har hatt to låter på hitlistene, som har totalt 17 millioner visninger på YouTube.

Låten «Alcohol You» handler om å komme seg over et vanskelig brudd.

Malta: Destiny Chukunyere: «All Of My Love»

MALTA: Destiny Chukunyere med «All Of My Love».

Destiny vant Junior Eurovision i 2015, og i fjor var hun korist for Maltas bidrag i Eurovision Song Contest.

I nyere tid har hun deltatt i Britain's Got Talent, der hun kom på en sjetteplass i semifinalen.

Frankrike: Tom Leeb: «Mon Alliée: The Best in Me»

FRANKRIKE: Tom Leeb med «Mon Alliée: The Best in Me».

Tom Leeb er artist, skuespiller og komiker. Låten «Mon Alliée: The Best in Me» handler om et tidligere kjærlighetsforhold, som satte dype spor hos artisten.

Den er skrevet og komponert av John Lundvik, som representerte Sverige i fjor, Thomas G:son og Peter Boström som var med å skrive «Euphoria», som Sverige vant med i 2012.

Russland: Little Big: «Uno»

RUSSLAND: Little Big med «Uno».

Gruppen Little Big kommer fra St. Petersburg og består av medlemmene Ilya Prusikin, Sonya Tayurskaya, Anton Lissov og Sergey Makarov.

Gruppen representerer en absurd blanding av sjangrene punk, pop og rave, og regjerer for tiden russiske og europeiske dansegulv.

Sveits: Gjon's Tears: «Répondez-moi»

– Det her er låten som virkelig burde vunnet i år, sa MGP-fan Morten Westgaard, som er på besøk i studio hos Marte og Ronny.

SVEITS: Gjon's Tears med «Répondez-moi».

21-åringen Gjon Muharremaj går under artistnavnet Gjon's Tears. Han har viet både hjerte og sjel til musikken siden han var et barn.

Låten «Répondez-moi» tar for seg spørsmål om livet og tilhørighet. Det er ti år siden Sveits sende en fransk låt til Eurovision sist.

Aserbadsjan: Efendi: «Cleopatra»

ASERBADSJAN: Efendi med «Cleopatra».

28-åringen som går under artistnavnet Efendi, heter egentlig Samira Efendi. Låten «Cleopatra» handler om å stå opp for seg selv, og stole på sin egen magefølelse.

Som mange andre av artistene i årets konkurranse, har også Samira deltatt i The Voice, i

Bulgaria: Victoria: «Tears Getting Sober»

BULGARIA: Victoria med «Tears Getting Sober».

Victoria sitt fulle navn er: Viktorija Georgijeva. Hun ble populær i hjemlandet etter hun deltok i X Factor Bulgaria.

Låten «Tears Getting Sober» handler om dagens generasjon og deres utfordringer med psykiske vansker.

Selv om Eruovision ble avlyst i år, er det bestemt at Victoria skal representere Bulgaria i Eurovision neste år.

The Mamas: «Move»

SVERIGE: The Mamas med «Move».

The mamas er en svensk-amerikansk soul- og gospelgruppe. De koret for svenske John Lundvik under Eurovision i fjor, og havnet på en femteplass.

Etter dette startet de opp gruppen The Mamas.

Italia: Diodato: «Fai rumore»

ITALIA: Diodato med «Fai rumore».

Antonio Diodato som går under artistnavnet Diodato, er en italiensk sanger og låtskriver. Med power-balladen «Fai rumore» vant han Sanremo-festivalen, som er Italias største musikkonkurranse.

Tyskland: Ben Dolic «Violent Thing»

TYSKLAND: Ben Dolic med «Violent Thing».

«Violent Thing» er en poplåt som handler om det å forelske seg.

Ben Dolic er egentlig født og oppvokst i Slovenia, der han ble kjent etter han deltok i Slovenia's Got Talent. Han har også deltatt i den Tyske versjonen av The Voice.