Frykter ikke for bitter MGP-kamp

Tidlig i sin profesjonelle musikkarriere, dro Ulrikke rundt i Norge som korist i Åge Sten Nilsens Queen-show «The Show Must Go On II». Lørdag 11. mars skal MGP-artistene møtes ansikt til ansikt i årets finale.

KONKURRENT: Åge Sten Nilsen synger i AMMUNITION Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

– Det er litt rart. Jeg har kjent han lenge og det var i hans show jeg begynte.

Men MGP-finalisten innrømmer at hun ikke er så nervøs for at det skal oppstå en bitter kamp om trofeet mellom seg selv og AMMUNITION-frontfiguren.

– Han er litt som en onkel Åge. Det er bare hyggelig og god stemning. Vi er begge i et miljø der ingen vil noe vondt. Man må unne hverandre å lykkes.

Starter showet

På mandag ble låtrekkefølgen i årets finale annonsert. Der kom det fram at Ulrikke er første artist ut i rekken.

Leder i MGP-klubben Morten Thomassen kommenterte at flere vinnerlåter har vært posisjonert i siste halvdel. Selv tror han at det skyldes flere statistiske tilfeldigheter enn troverdig fakta som faktisk har en betydning for resultatet.

Til tross for det, er Ulrikke beæret for at hun får åpne hele showet.

– Det er så gøy og superstas å kunne starte hele showet. Tenk deg så utrolig deilig det er å sitte etterpå og nyte det hele, sier hun.

– Alle har en indre Carola

Allerede på barneskolen var Ulrikke sikker på hva hun skulle bli i livet. Hun skulle bli artist! Fra tidlig alder har hun vært aktiv med sang og på teaterscenen, hvor hun har spilt store roller som Pippi Langstrømpe og Sonja i «Reisen til julestjernen».

BEAT FOR BEAT: Ulrikke deltok med Winta og The Main Level. Foto: Erik Dyrhaug / NRK

Hun har i senere tid deltatt i Idol, Beat for Beat og The Voice.

Hun skylder selv på faren for den tidlige interessen for sang og musikk.

– Han var en storsjarmør som spilte mye gitar. Så det arvet jeg. I tillegg så ble en stor del av ventetiden i garderoben på mammas aerobicstime, brukt på øving.

Drømmen om å være med i MGP, blusset opp i 2010. Syv år senere får hun endelig lov til å konkurrere i Norges største musikkonkurranse.

– Det er en drøm å få være med på dette. Jeg kan ikke nevne alle vinnerlåtene, men jeg har alltid hatt et forhold til det. Alle har en indre Carola. Alle vil ha vind i håret. Now it's my time.