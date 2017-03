Fra oppvarmer til MGP-finalist

For MGP-menigheten, er Ella mest kjent gjennom duoen Voi Voi. Sammen med Thomas Anholt, har de hatt utallige shows og fremført MGP-slagere rundt om i landet. Blant annet på pride-festivaler, og ikke minst oppvarmet publikum i Oslo Spektrum før Melodi Grand Prix-finalen.

Nå har Ella tatt steget videre, og fått lov til å stå på MGP-scenen igjen. Denne gangen som en av de ti finalistene.

Venner og familie lenge har oppfordret henne til å delta i konkurransen. Selv mener hun overgangen fra oppvarmer til deltaker har vært rask.

– Jeg har ikke fått tenkt så mye på det. Det har gått vanvittig fort. Men jeg synes jo det er vanvittig kult også. Jeg gleder meg jo til å stå på scenen med egen sang, sier Ella.

Se et glimt fra da Ella varmet opp MGP-publikummet i fjor, sammen med Thomas Anholt:

En sirkushest av en artist

Ella kaller seg selv jenta som aldri har lyst til å forlate dansegulvet. Hun er en sirkushest av en artist som har sunget og danset så lenge hun kan huske.

Etter å ha fullført en master i foto forfulgte hun sitt dansetalent som tok henne til Stockholm hvor i bodde i 8 år. Her fikk hun utløp for showgenet hvor hun var koreograf for rockebandvideoer og TV-produksjoner.

Gjennom gruppen The Original Company opptrådte Ella på mange små og stor scener i Sverige. I 2012 var hun med i «Det Store Korslaget».

FÅNGAD AV EN STORMVIND: Ella er klar for å delta i MGP. Foto: Wenche Hoel-Knai

Fokus på nummeret først

MGP har fulgt Ella gjennom hele livet. Selv om hun nå kan representere Norge i Eurovision, en konkurranse hun har sett opp til i lang tid, vil hun ikke ta stillingen til det akkurat nå.

– Det er noe jeg ikke forholder meg til. Det er på en måte langt unna, men ikke borte. Først må jeg fokusere å gjøre nummeret så bra som mulig, og kanskje gjøre den igjen til gullfinalen. Og kanskje igjen om jeg vinner. Også kan jeg begynne å tenke på det, ler Ella.

– Det hadde selvfølgelig vært en vanvittig lettelse om jeg får lov til å dra til Kiev.