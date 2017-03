Farget håret rosa før MGP-finalen

Ideen om at alle i Jenny Augustas band fikk den nye hårstilen, startet med at et medlem tok steget først.

– Låtskriver Inga hadde farget håret først, så spurte kostymøren om det var greit om jeg også farget det for å matche. Jeg sa hvorfor ikke, og da resten av bandet så hvor fint det var slang flere seg på, sier Jenny.

Er det noe skjult budskap bak hårfargen?

– At alle må ta til seg fargene i universet og samfunnet, og skape glede.

BRUNETTE: På promoopptak i januar, var håret fortsatt brunt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Falt for musikken på backpacking

Jenny Augusta vokste opp på Helgelandskysten i Nordland og begynte å spille piano som 8-åring. I slutten av tenårene begynte hun å opptre med klassiske stykker av blant andre Grieg, Mozart og Harald Sæverud.

Hun lar seg lett inspirere av klassisk musikk når hun skriver låter.

Det var først på en backpacking-tur i Latin-Amerika hun falt for musikken og startet å spille gitar og synge, i tillegg til å skrive sine egne låter.

– Det kom ikke som et pang. Jeg har jo blitt tvangsforet pianotimer gjennom barndommen. Men det kom som en klar åpenbaring at jeg ville spille musikk etter turen, sier Jenny.

Planene er klare for hva hun ønsker å oppnå med en MGP-deltakelse.

– Være med på et fantastisk show, og lage en magisk kveld for alle i lørdagsstuen. Både enslige og store familier.

Jenny Augusta skal synge «I go where you go». Den har hun skrevet selv med hjelp av Inga Þyri Þórðardóttir.