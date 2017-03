Europa om JOWST: – Tidsriktig

Det tok ikke lang tid etter at årets finale i Melodi Grand Prix var over, til mennesker over hele verden begynte å diskutere Norges ferske Eurovision-bidrag.

Sjefsredaktør ved Eurovision-nettstedet ESC Daily, Steef van Gorkum sier at han ikke er overentusiastisk over vinnerlåten. Men han mener å høre den live ga den et løft.

– Jeg liker de elektroniske elementene i låten, også var den mye bedre live. Jeg liker når en artist kan forbedre seg slik, sier Gorkum til NRK.

Han tror Norges plassering kan forbedre seg fra i fjor, men han tror ikke at «Grab The Moment» får en pallplassering.

– Det blir nok en finaleplass, men den vil nok ikke havne blant de ti beste.

– Masken minner meg om Hannibal

MASKEN: Produsent JOWST hadde på seg en spesiallaget maske. Foto: Privat

Panelet i en av de største Eurovision-bloggene, Wiwibloggs mente at «Grab The Moment» var den mest tidsriktige i MGP. Redaktør William Lee Adams påpeker at sceneshowet visuelt så bra ut, men det er en ting han gjerne vil endre på.

– Masken han bruker minner meg om Hannibal. Låten er dansbar, og jeg vil ikke da bli minnet om en mann som skal spise opp invollene mine og spy dem ut etterpå, sier Adams i bloggens videoanmeldelse.

Han vil allikevel applaudere guttene for en fin opptreden, både visuelt og for sin sangprestasjon. Han er dog ikke sikker på hva resultatet kommer til å bli.

– Det er en verdig MGP-vinner, og jeg kan se den gå til finalen. Men det er ikke min favoritt, men de er flinke artister og kan forbedre seg frem til Kiev, sier han.

Diskusjonen har fortsatt

Diskusjonen blant fans pågår fortsatt på sosiale medier. Her er et lite utdrag fra Twitter.

