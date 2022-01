Hele 21 artister skal kjempe om den jeve førsteplassen i Melodi Grand Prix – inngangsbilletten til Eurovision Song Contest.

Én av dem er Elsa Søllesvik fra Haugesund, som har drevet med musikk hele livet.

Mange har helt sikkert hørt stemmen hennes før. Hun slo nemlig gjennom som 17-åring med popsuksessen Elsa & Emilie. Låten «Run» ble kjent gjennom serien «Skam», hvor den ble brukt som soundtrack. I dag har låten over ni mllioner avspillinger på Spotify.

Elsa & Emilie på scenen i 2015. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Øverst på oddsen

Men nå har den unge artisten valgt å satse på en solokarriere, og hun har gitt ut sin første singel som soloartist, «Death of Us». Det er denne låten hun skal fremføre på scenen på lørdag.

Ikke nok med det, ligger Elsa Søllesvik nå øverst på oddsen til MGP, og er dermed storfavoritten til å vinne hele konkurransen.

– Det er helt sykt kult og over all forventning! Jeg kjenner at jeg ikke helt tror på det! Det føles veldig uvirkelig. Spesielt når det er så mange bra låter med!

Den unge artisten ligger øverst på oddslisten til MGP. Foto: Skjermdump fra EurovisionWolrd / Faksimile

Flere sterke kandidater

Subwoolfer og Maria Bølla ligger som nummer to og tre på odsslisten, men for 25-åringen er det bandet NorthKid hun ser på som sin største konkurrent.

– Jeg tror at NorthKid kommer til å gjøre det veldig bra, men her er det mange gode låter, så egentlig føler jeg at alle de ni andre i finalen kan komme til å stikke av med seieren!

Vokalist i NorthKid, Bilal Saab vant Stjernekamp i 2019 og har allerede smeltet mange norske hjerter.

NorthKid ligger på fjerdeplass på oddsen. Foto: NorthKid / Pressefoto

Selv om det er flere sterke kandidater, skal 25-åringen gjøre sitt beste for å gå helt til topps. Selv mener hun at én av styrkene hennes om artist, er at hun elsker helheten av det å drive med musikk.

– Jeg elsker alt fra arbeidet i studio til konserter, men også å lage innhold til sosiale medier og jobbe med alt det administrative. Og når jobben er gøy, da kan man jobbe mye!

– Jeg har også gitt ut en del musikk før, både som låtskriver og artist. Det gjør at jeg har litt kjennskap til bransjen og hvordan ting fungerer, sier hun avslutningsvis.

Delfinale 1, som går av stabelen på NRK1 lørdag 15. januar kl. 19.50.