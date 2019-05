Alexander Rybak leser opp Norges stemmer

– Jeg er kjempeglad for å ha blitt spurt! Mai måned er alltid stor for meg, men dette året blir ekstra rørende siden det er ti år siden «Fairytale», sier Rybak til NRK.

I 2009 vant han den store finalen i Moskva med sin selvskrevne låt «Fairytale». Han fikk totalt 387 poeng fra Europa, noe som stod som poengrekord til et nytt stemmesystem ble satt på plass i 2016.

Senest i fjor, representerte han Norge igjen med «That's How You Write a Song». Her havnet han på en 15. plass.

I FJOR: Alexander Rybak og Stig Karlsen før fjorårets åpningsseremoni. Foto: PRIVAT

MGP-sjef Stig Karlsen mener rollen til en talsperson er ærefull og viktig.

– Hvem passer vel ikke bedre til å gjøre det enn mannen som i 2009 slo alle rekorder med flest Eurovision-poeng i historien, sier Karlsen.

– Eurovision-publikummet har hjulpet meg masse gjennom karrieren, og særlig i 2009. Det skal bli deilig å vinke til alle på en gang, sier Rybak.

Norges talspersoner siden 2000 Ekspandér faktaboks 2000: Marit Åslein

2001: Roald Øyen

2002: Norge deltok ikke

2003: Roald Øyen

2004-2006: Ingvild Heljesen

2007: Synnøve Svabø

2008-2009: Stian Barsnes-Simonsen

2010: Anne Rimmen

2011-2012: Nadia Hasnaoui

2013: Tooji

2014-2015: Margrethe Røed

2016: Elisabeth Andreassen

2017: Marcus & Martinus

2018: Aleksander Walmann og JOWST

2019: Alexander Rybak

Poengene som Alexander Rybak skal dele ut, er de norske jurystemmene som teller halvparten av resultatet. Den andre halvdelen utgjøres av norske telefonstemmer.

I den norske juryen sitter Knut Bjørnar Asphol, Finn Ulrik Berntsen, Jenny Jenssen, Kamilla Wigestrand og Maiken Stølan Kroken.

Hør alle låter her: Disse deltar i ESC 2019

TI ÅR SIDEN: Norge og Alexander Rybak gjorde storeslem i Moskva i 2009. Du trenger javascript for å se video. TI ÅR SIDEN: Norge og Alexander Rybak gjorde storeslem i Moskva i 2009.

– Norge har en reel sjanse til å vinne

I år er det trioen KEiiNO som representerer Norge med låten «Spirit In The Sky». Rybak tror at de kan nå langt i årets konkurranse.

– Jeg ser at Norge har reelle sjanser til å vinne hele greia med den låten! Jeg håper bare at KEiiNO har samme energi som da de vant i Spektrum, at de holder fokus på det som gjør låten unik: Den positive tonen og sjarmen!

Norge deltar i den andre semifinalen på torsdag.

Last ned stemmeskjema til tirsdagens semifinale