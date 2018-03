– Musikk er ikke konkurranse

– Kommer jeg meg ordentlig inn i musikkbransjen, tror jeg at jeg vil være komfortabel der, sier Rebecca.

Hun trekker frem at det var spesielt fint å se støtten Susanne Sundfør ga Astrid S, da hun vant "Årets Spellemann". De er begge enige i at det har vokst frem et sterkt fellesskap i bransjen.

– Musikk i seg selv er ikke en konkurranse. Vi skal være kreative og skape bånd mellom musikk og følelser, sier Ida Maria.

Til tross for at de faktisk konkurrerer mot hverandre i MGP, er det likevel ikke kniving mellom deltagerne.

IDA MARIA: – Jeg elsker ordet feminisme! Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

-Hvis Ida Maria vinner så blir jeg bare kjempeglad på hennes vegne. Man må støtte hverandre og være glad på hverandres vegne. Fellesskapet er sterkere enn konkurransen, sier Rebecca.

Dette håper de også blir normen ellers i samfunnet. Spesielt i dag som kvinnedagen markeres verden over.

– Jeg elsker ordet feminisme! Det symboliserer sexy, i tillegg til en ny tid med alle mulige muligheter, sier Ida Maria.

Hun legger til at hun er typen feminist som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre.

– Jeg vil gi dem muligheter jeg ikke hadde. Jeg går opp løypa og bryter ned døra, slik at det blir lettere for nestekvinne.

KLAR: Rebecca konkurrerer med låten «Who We Are» i Melodi Grand Prix. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

Rebecca er takknemlig for både kvinner som Ida Maria og andre sterke forbilder.

– Så klart er jeg feminist! Spesielt fordi mamma er så «bosslady». Hun er sjef i eget firma, og jeg ser virkelig opp til henne, sier hun.

Ida Maria sier musikkbransjen fortsatt har en vei å gå, for at kvinner ikke skal falle av idet de bikker 30 år.



-– Kvinner burde ikke måtte plasseres i et hjørne eller kastes ut av band bare fordi de skal ha barn.

