– Kommer til å angre på lørdag

Oppladingen til Melodi Grand Prix har vært preget av sykdom for Kristian Valen. Artisten har vært i Italia i forkant av finalen, og ble liggende med feber og influensa.

Kun dager før finalen fokuserer Kristian nå på å bli frisk, med hjelp av varmt vann med ingefær, honning, sitron – og en shot med Jägermeister. Selv om han tar prøveuka med stor ro, vet han allerede når nervene kommer til å melde seg.

– Natt til lørdag kommer jeg ikke til å få sove, og på lørdag kommer jeg til å angre på at jeg er med, spår Kristian.

Roen finner artisten i dét han går på scenen, og han er svært fornøyd med scenografien.

– Jeg har fått det akkurat sånn som jeg ville. Det er lite typisk Melodi Grand Prix, men sangen handler om noe som er veldig viktig for meg – og da går det foran glitter og dansere.

Valen deltar som nummer fem i startfeltet, men han vil ikke begynne spekulere om sin plassering.

– Jeg driter i plasseringen. Det viktigste er å dele denne svært personlige teksten med publikum.

For mange prøver

– Jeg driter i plasseringen. Foto: Katrine Nagy Opdahl/NRK

Å opptre med en låt som er så personlig beskriver artisten som en seier i seg selv.

Valen forteller videre at han blottlegger seg med låta, men at han er komfortabel med stor fallhøyde.

– Jeg liker å leve med risikoen, og når jeg har sagt ja til å bli med må jeg jo fullføre skikkelig – da går jeg all in, sier han.

I uka før MGP-finalen er timeplanen fylt av intervjuer og prøver i Oslo Spektrum.

– Jeg har vært med på mange store show og forestillinger, Oscarutdeling, MTV Awards, og det er ingen som har så mange prøver som NRK. Det blir slitsomt for artistene, det viktigste for meg er jo bruke energien min på publikum under selve finalen på lørdag, sier Kristian.

For Valen er det viktig å ikke øve nummeret "i hjel", og heller ta med seg overskudd til finalen.

– Jeg forstår jo at det er et svært apparat som er i sving her, samtidig som gleden over fremføringa kan forsvinne hvis jeg øver, og øver, og øver på nummeret mitt.

Etter MGP-finalen reiser Kristian Valen på hytta til sin far. Foto: Ole Kaland / NRK / Ole Kaland

Skriver bok

Etter MGP-finalen venter et bokprosjekt. Valen forteller at det allerede er to ghostwritere som er i gang med å skrive.

– Nå får jeg fortalt historien fra min side, og jeg går gjennom arkivene mine for å finne all informasjon som er sendt til presse gjennom tidene.

Målet er å vise frem hva mediene ikke har skrevet om.

– Jeg har vært forbanna, og jeg vil vise sannheten, det er viktig for meg å være ærlig. Jeg peker ikke fingeren direkte mot noen, men vil at publikum skal tenke selv og stille seg noen spørsmål når de leser boka.

– Det er bedre å bli hata for noe du er, enn å bli elska for noe du ikke er, avslutter Valen.

Kristian Valen debuterer i MGP med «You & I» som han har skrevet og komponert selv.

