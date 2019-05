– Dette kan gå veien for Norge

Onsdag kveld var det duket for den viktige gjennomkjøringen for Keiino, der jurymedlemmer over hele Europa skal stemme på sine favoritter.

Dermed avgjøres halvparten av resultatet i torsdagens semifinale onsdag kveld. Den andre halvdelen utgjøres av telefonstemmer under sendingen.

I pressesenteret i Tel Aviv, så var det flere journalister som applauderte og jublet da Keiino entret scenen. I salen, ble det også rapportert om vill jubel fra publikum.

Keiino selv var veldig fornøyde med sin opptreden.

– Den mest vellykkede opptredenen så langt. Vi er alltid best med publikum i salen, og de løftet oss virkelig frem, sier Tom Hugo med bekreftende og glade nikk fra Alexandra og Fred.

– Vi er veldig glad at det fungerte så bra da det virkelig gjaldt, legger Tom Hugo til.

Hør alle låtene her: Disse deltar i ESC 2019

PÅ ESC-SCENEN: Keiino på Eurovision-scenen, her fra onsdagens prøver i forkant av jurygjennomgangen. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

– Noe av det beste de har gjort

Leder for den norske MGP-klubben Morten Thomassen ble veldig imponert av Keiino etter den viktige gjennomkjøringen

– Fantastisk bra! De hadde masse energi og innlevelse. Tror dette er noe av det beste jeg har sett de har gjort, sier Thomassen til NRK. Han er ikke tvil om at det blir finaleplass på Norge.

– Ser ikke noen grunn til at vi ikke seiler inn i finalen. Topp leveranse, sier han.

Også svenske Tobbe Ek, som skriver for Aftonbladet kaller gjennomkjøringen Norges beste så langt.

– Tom og Alexandra ser mer avslappet ut, og det ser ut som de har det gøy på scenen. Dette kan nok gå veien for Norge i morgen, skriver han i bloggen sin.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Norge sang som nummer femten i kveld med «Spirit in the Sky». Scenenummeret er uendret fra da Norge hadde sine prøver på lørdag, men delegasjonsleder Stig Karlsen sier til NRK at det jobbes kontinuerlig med å optimalisere lyd, lys og bilde.

Utfordringer på dagens første prøve

I forkant av kveldens gjennomkjøring, hadde Keiino en siste prøve på ettermiddagen.

Da mente trioen selv at de hadde tekniske problemer, men det var ikke merkbart i salen under førsteprøven foran torsdagens semifinale i Eurovision Song Contest, skriver NTB.

– Det var noen tekniske problemer, som det har vært flere ganger. Men det er som de sier her nede: Det ordner seg alltid til slutt, sa Tom Hugo Hermansen til NTB.

Norge deltar som nummer femten i den andre semfinalen av Eurovision Song Contest, som du kan se direkte på torsdag på NRK 1 klokken 21:00.