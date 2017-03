– De var fulle av blod

Reinsdyret hun bærer på hodet har nylig blitt slakta, og da hun tok med hornene til Oslo var de fremdeles blodige.

– De hadde ikke rukket å tørke da de ankom rekvisittavdelinga på NRK, og Susanne Hoftun som jobber med kostymet mitt fikk litt kjeft fordi de kun hadde én uke på å få hornene ferdig, forteller Elin Kåven.

Elin & The Woods med krone av reinsdyrhorn Du trenger javascript for å se video.

Sammen med Robin Lynch utgjør hun duoen Elin & The Woods.

Elin & The Woods er låt nummer ni i finalen på lørdag. Foto: Katrine Nagy Opdahl/NRK

Artisten sier at hun alltid må ha på seg horn når hun er på scenen, men at hun lette etter perfekt symmetri da hun jaktet på det perfekte tilbehøret til MGP-finalen. Reinsdyrhornene symboliserer kraft

– Når du bærer noe fra et dyr får du litt av krafta fra det dyret, så ved å ha disse på hodet får jeg litt urkraft fra reinsdyret.

Gode tilbakemeldinger

Elin synes det er ekstra gøy å delta i finalen siden låta blir tatt så godt imot.

– Jeg har så vidt begynt å tenke på at dette er en konkurranse det går an å vinne, sier hun.

Hos bettingselskapene er Elin & The Woods favoritter før lørdag. Tilbakemeldingene fra publikum har forskjellig effekt på duoen.

– Jeg får nerver av å høre at mange tror nummeret kommer til å gjøre det bra i Melodi Grand Prix, sier Robin Lynch.

Energien Elin tar med seg er totalt motsatt.

– For meg er det er lettelse at folk liker den, og jeg får heller en boost av å høre at låta har falt i smak, forteller Elin.

Ropte fram urkraft

For å komme i finalemodus tok Elin med seg Robin til Finnmark med et tydelig mål: Å finne urkrafta.

– Jeg har stått på vidda sammen med Elin og ropt på urkrafta. Det var en fantastisk opplevelse, vi var helt alene midt på vidda, og vi bare gaula alt vi kunne, forteller Robin entusiastisk.

– Vidda har vært mitt første publikum, sier Elin.

Det er ikke bare urkraft og reinhorn som Elin og Robin har tatt med seg til MGP-finalen. Enda en del av Finnmark har funnet veien til Oslo – nemlig reinkjøtt.

– Jeg tok med meg masse kjøtt som jeg ville tilberede nå i uka før finalen, sier Elin.

Elin & The Woods består av den samiske sangeren Elin Kåven og musikkprodusent Robin Lynch. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Elin er fra Karasjok og etablert i sin egen sjanger Arktisk Folk Pop der hun synger på samisk og joiker. Robin er både musiker, låtskriver og musikkprodusent. Han har skrevet og produsert hitlåter blant annet til Pink, Jessie J og Cher.

Han var også med og skrev Margaret Bergers MGP-vinnerlåt «I Feed You My Love» i 2013, som senere nådde en fjerdeplass i Eurovision Song Contest.

Hør hele låta: Elin & The Woods – «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii»