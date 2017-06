To variantar av rabarbrasaft

Råsaft av rabarbra

Vask og del rabarbraen i bitar med skalet på. Legg rabarbra og sitron skoren i skiver lagvis. Dryss over sitronsyre. Slå over kaldt vatn og lat det stå i to døgn.

Sil safta og rør inn sukker til safta er passe søt (cirka 200-300 gram sukker per liter saft.) Frys safta i passelege porsjonar. Plastflasker er fine til dette bruket.

Kok restesaft

Di kan lage god restesaft av rabarbraen ved å ta i nytt vatn til det dekkjer stilkane og kok dette opp. Denne safta vert ekstra god om ein kokar fersk ingefær skoren i bitar saman med rabarbraen. Vil ein ha mykje smak av ingefær kan denne få koke i vatnet i fem minutt før ein har i rabarbraen.

Slå av plata etter oppkok og lat den stå og trekke nokre minutt før du silar av safta. Rør inn om lag 250 gram sukker per liter saft. Frys safta i passelege porsjonar.