Tjukkmjølkpudding med moltesaus

Tjukkmjølkpudding

Start med å legge gelatinplatene i en liten bolle kaldt vann.

Del vaniljestangen i to på langs, og skrap ut frøene. Hakk opp hele stangen. Ha frø og vaniljestang i en stålkjele sammen med sukker, fløte og revet sitron- eller appelsinskall.

Kok opp under omrøring, og la det småkoke et par minutter. Ha i den bløtlagte gelatinen. Ikke få gelatinangst, den løser seg opp helt fint!

Trekk kjelen av varmen. Rør inn tjukkmjølka litt etter litt. Sil alt over i en mugge eller litermål. Finn fram de fine skålene eller glassene. Fyll cirka 1,5 desiliter i hver skål eller glass. Puddingene settes i kjøleskap til de stivner, beregn minst 4–5 timer.

Moltesaus

Hell moltene ut på en tallerken. Sorter ut 250 gam av de fineste moltene og spar dem til slutt. Den andre halvparten av moltene går til sausen.

Kok opp en kjele med sukker, hvitvin og sitronsaft. Hell i moltene som skal bli saus, og trekk kjelen til side. Ikke kok blandingen, for da mister moltene fullstendig friskheten, og sausen får fort feil farge. Bare varm opp forsiktig til maks 60 grader. Å varme sausen tar sekunder, ikke minutter.

Trekk kjelen av varmen, og kjør moltene med stavmikser eller kjøkkenmaskin i 5–10 sekunder. Sil sausen gjennom en grov melsil, slik at bare steinene blir igjen i silen. Bruk en slikkepott til å presse sausen gjennom.

Når du har silt sausen blander du inn de store, fine moltene. Server sausen til tjukkmjølkpuddingen.

Karamelliserte valnøtter

Ha alt utenom nøttene i en kjele og kok det opp i ett minutt. Tilsett valnøttene og kok alt sammen i to minutter. Hell over på et brett med bakepapir. Stek valnøttene på 160 grader i 12–15 minutter, eller til de er gylne. Avkjøl.

Grovhakk eller knus de karamelliserte valnøttene.

Stekt hvit sjokolade

Knekk opp sjokoladeplaten på bakepapir, og stek den på 160 grader i cirka sju minutter. Gjør det gjerne samtidig med valnøttene, bare på et eget brett.

Ta ut sjokoladen når den er gyllenbrun. Samle sjokoladen til en klump, og sett den i kjøleskapet til den er helt hard.

Hakk den harde sjokoladen i biter, og bland den med de sprø nøttene.