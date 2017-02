Svenske kremboller, semlor

Tid til å heve: 90 minutter.

Smelt smøret i en liten gryte på middels varme. Tilsett melken i gryten. Ha blandingen over i en stor bolle, og la væsken kjøle ned til den er lunken. Smuldre gjæren i væsken og rør til den er oppløst. Tilsett sukker og rør til det har løst seg opp. Bland inn halvparten av melet. Tilsett salt, kardemomme, bakepulver og ett egg. Rør til deigen har samlet seg. Tilsett mer og mer av melet, og bland til det akkurat har blitt en god deig. Pass på å ikke tilsette for mye mel, det gir mykere boller.

Bruk miksmasteren med eltekrok, og elt deigen i fem minutter. Deigen skal være glatt og elastisk. Eller du kan elte deigen for hånd på en lett melet arbeidsbenk i åtte til ti minutter til deigen er glatt og elastisk. Legg deigen i en smurt bolle, og dekk til med et kjøkkenhåndkle. La deigen heve i på et varmt sted uten trekk i en time, eller til den har blitt dobbel størrelse.

Slå deigen ned. Bruk en skarp kniv til å dele deigen i tolv porsjoner på 80 gram. Form hver porsjon til en bolle, så runde som mulig. Sett bollene på et bakebrett med bakepapir. Ha minst fem centimeter mellom hver bolle. Dekk til med et kjøkkenhåndkle, og la bollene stå et varmt sted uten trekk i 30-40 minutter, til de er blitt dobbelt så store.

Varm ovnen opp til 190 grader. Pensle bollene med det andre egget. Stek bollene i 10-12 minutter. De skal være gylne, og det skal høres hult ut når man banker på bunnen. La bollene avkjøles på rist.

Fyll

Pisk tre desiliter fløte og melis til stiv krem. Ha kremen i en engangs sprøytepose med en stjerneåpning. Legg posen med kremen i kjøleskapet til den skal brukes.

Bruk en liten kniv til å skjære en trekant av toppen på hver bolle. Legg hvert lokk ved siden av hver bolle, så det ikke blir feil lokk på bollene. Grav ut innmat av bollene, riv det i små biter og ha det i en bolle. Bland brødet med raspet marsipan og 1,25 desiliter fløte. Fordel fyllet i hver bolle. Sprøyt over pisket krem. Sett lokkene på toppen av hver bolle. Dryss over melis.