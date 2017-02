Pisk smøret hvitt med halvdelen av sukkeret og frøene fra vaniljestangen. Tilsett eggeplommene litt etter litt mens det piskes til en sammenhengende masse. Smelt sjokoladen i vannbad, rør den inn i blandingen.

Pisk eggehvitene mens den andre halvdelen av sukkeret tilsettes underveis. Det skal piskes til hvitene er helt stive og blanke. Vend skummet forsiktig inn i sjokoladeblandingen. Sikt melet og kakaoen over og vend forsiktig inn.

Smør en springform godt og dryss på mel. Hell av det melet som ikke fester seg. Ha deigen i formen. Stekes ved 170 °C i ca. 50 minutter. Ta kaken ut av ovnen og la den avkjøles et kvarters tid.

Ta kaken ut av formen. Legg den på hodet, så bunnen nå blir overflaten. La kaken avkjøles helt. Del den i to og legg på et godt lag aprikosmarmelade i midten. Legg kaken sammen igjen. Glaser den med resten av marmeladen. Dette gjøres enklest hvis marmeladen er litt oppvarmet.

Glasur

Hakk sjokoladen. Varm opp melk, sukker, smør og kakao. Ta gryten av varmen og rør inn den hakkede sjokoladen. Pisk glasuren grundig. Når glasuren har rett temperatur og verken er for flytende eller for fast helles den over kaken. Ha kaken på en kakerist. Hell over all glasuren på en gang.

Sørg for at sidene også blir glaserte, men prøv å unngå å stryke for mye med palettkniven, for da blir ikke kaken så fin og blank.

Når glasuren har stivnet servers kaken, gjerne med en klatt pisket krem ved siden av.

Aprikosmarmelade

Kjør de tørkede økologiske aprikosene gjennom en kjøtthakker. Hell over kokende vann til alt er dekket. Sett det i kjøleskap et par timer, så alt det harde er oppløst.

Hell massen i en gryte med 3 ss sukker og appelsinsaften. Kok inn på lav varme i 45-50 minutter. Den skal være jevn og tett i konsistensen. Skal ikke være for flytende. Hvis den er det må den bare koke litt lenger.

Bløtlegg gelatinen i kaldt vann. Hell aprikosblandingen i en blender og blend. Tilsett gelatinen og blend litt mer. Juster smaken med appelsinskall og sitronsaft. La marmeladen sette seg i kjøleskapet.

OBS: Gelatin er bare nødvendig for at aprikosmarmeladen skal bli stiv nok til Sachertorten. Man kan la være å ha i gelatin og bruke aprikosmarmeladen som syltetøy på brød.