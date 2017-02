Fastelavnsboller med sjokoladekrem

Smuldre gjæren i en bolle. Bland alt det tørre i en bakebolle Smelt smøret i en kasserolle, tilsett melk og varm til fingervarmt, cirka 37 °C.

Hell væsken over gjæren og rør til gjæren er oppløst. Hell gjærblandingen over det tørre og kjør deigen (i en kjøkkenmaskin, bruk eltekrok) til den blir seig og smidig. Dekk bollen med plastfolie og la deigen heve til den er dobbelt så stor.

Kna deigen godt sammen, del den i 12 like store emner og trill ut fine boller. Sett bollene over på et stekebrett dekket med bakepapir eller bakeduk. Legg over plastfolie og la bollene etterheve i cirka 30 minutter.

Pensle dem raskt og forsiktig med sammenpisket egg og stek bollene ved 210 °C i cirka ti minutter.

Server de nybakte bollene med pisket krem og syltetøy eller rørte bær, dryss over et tykt lag melis.

Sjokoladekrem

Finhakk kokesjokoladen. Kok opp 2 desiliter av fløten og hell den varme fløten over sjokoladen sammen med 2 spiseskjeer sukker. Visp det godt sammen. Tilsett 3 desiliter kald fløte og visp det hele raskt sammen, gjerne med en stavmikser. La sjokoladeblandingen stå i kjøleskapet i minst seks timer, helst natten over.

Pisk sjokoladekremen til tykk og stiv krem. Dypp gjerne «bollelokket» i smeltet sjokolade.