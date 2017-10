25.000 nordmenn og 36.000 svensker diagnostiseres med klamydia hvert år.

Dersom forskerne ved universitetet i Örebro klarer å lage en vaksine, kan du trolig bli immun med litt nesespray, skriver SVT.

Om noen år kan verdens første vaksine være klar.

Vanskelig å oppdage

– Klamydia er en infeksjon som i liten grad gir symptomer, og vi er avhengig av at folk oppsøker helsetjenester for å teste seg. Vi diagnostiserer rundt 25.000 hvert år. Det er nok store mørketall, da dette bare er de som aktivt har valgt å teste seg, sier Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Hun oppfordrer alle under 25 år til å teste seg etter hvert partnerbytte.

Noen få får symptomer etter to uker (se faktaboks), men de fleste merker ingenting.

De vanligste plagene for kvinner er svie ved vannlating, forandring i utflod, blødning etter samleie utenom menstruasjon, smerter ved samleie og kløe eller svie i skjeden

De vanligste plagene for menn er svie ved vannlating, kløe i urinrør, utflod fra urinrør, kløe i urinrør eller under forhuden, kløe, utslett eller sår under forhud eller på penishode

Testing av risikoutsatte og medisinering av klamydia er gratis i Norge.

Kommer igjen og igjen

Klamydia kan sette seg i alle kroppens slimhinner.

Har du ubeskyttet sex kan du bli smittet i øynene, på kjønnsorganene og i halsen – uten at du oppdager det.

– Det finnes andre seksuelt overførbare infeksjoner. Derfor er det fortsatt viktig å bruke kondom selv om det kommer en vaksine, understreker Trine Aarvold fra Sex og samfunn. Du trenger javascript for å se video. – Det finnes andre seksuelt overførbare infeksjoner. Derfor er det fortsatt viktig å bruke kondom selv om det kommer en vaksine, understreker Trine Aarvold fra Sex og samfunn.

– Vi på sex og samfunn tilbyr selvtester. Da kan de unge ta testen selv på toalettet, noe som gjør testingen raskt og enkelt, sier lege Trine Aarvold.

Når du er ferdig medisinert med en ukes antibiotikakur, er kroppen klar for å bli smittet igjen og igjen. Du blir ikke immun.

– Du kan smittes mange ganger. Og sannsynligheten for å få en komplikasjon øker med gjentatte infeksjoner, advarer Kløvstad.

Uten medisinering kan du få andre infeksjoner, og i verste fall bli steril.

– Vi ser at mange som får klamydia er redde for at de kan ha blitt sterile. Nedsatt fertilitet er en komplikasjon for kvinner med klamydia som er svært sjelden, og som skyldes at bakterien kommer høyere opp og lager en bekkeninfeksjon. Bekkeninfeksjon kan gjøre det vanskelig å bli gravid uten assistert befruktning, forklarer Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn.

Det er ingen sammenheng med hvor lenge du har gått med klamydia og risikoen for bekkeninfeksjon.

Kostbar sykdom

– Kostnaden av vaksinen og kostnaden på det vi i dag bruker på å teste og behandle klamydia må vurderes. Vi bruker mye ressurser på klamydia. Kommer det en vaksine som kan forebygge smitte, kan det være mye å hente på det, presiserer Kløvstad.

Sex og samfunn ønsker vaksinen velkommen.

– Mange unge ville bli spart for bekymringer og ubehagelige symptomer. I tillegg vil de slippe antibiotikabehandling, som er fint for både pasienter og samfunnet generelt, sier Aarvold.

– Vi ser på utviklingen av denne vaksinen med spenning. Det er alltid bedre med det vi kan forebygge enn behandle, avslutter Kløvstad fra Folkehelseinstituttet.