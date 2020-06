Sopp er et samleord for små organismer som lever på organer. De livnærer seg av død hud, og er veldig overlevelsesdyktige sporer.

Sopp på føttene blir ikke borte av seg selv. Skal du bli kvitt sopp er det en fordel å ta en prøve for å se hvilken sopp det er.

Fotsoppen angriper det ytterste hudlaget og produserer ammoniakk så huden går litt i stykker og ødelegger det ytterste hudlaget.

Hvis du skader neglen eller får en sprekk rundt en negl, er det viktig å følge med på det. Da tenker soppsporene at her blir det en fin bolig for oss.

Ved mistanke om neglesopp kan du klippe av en bit av neglen og ta en mikrobiologisk undersøkelse av neglen.

Noen varianter forsvinner med antibiotika, noen blir borte med reseptfrie legemidler og andre krever lange pillekurer.

Pillekurene varer ofte seks måneder eller mer, og koster 1500 kroner. Etter en slik kur blir halvparten kvitt neglesoppen, men tilbakefall er hyppig. Derfor må du alltid motvirke eller forebygge samtidig som du behandles. Da kan du både bli bra og holde deg bra.

Soppen liker på seg på våte og svette føtter som ikke får luft og lys. Derfor bør du gå med sandaler eller barbent, tørke føttene godt når du har dusja, stelle neglene og gjøre det vanskelig for soppsporene å utvikle seg til sopp.

Kilde: Hudelge Langeland og fotterapeut Madtzog