TV-legens ukjente plage

– Jeg var 19 år, hadde nettopp oppdaget bhangramusikk og dro på konsert med broren min. Etter konserten pep det i ørene mine og jeg husker godt at jeg lå helt utmattet på en benk. Jeg tenkte at det sikkert går over snart, sier Wasim Zahid.

I ettertid angrer han.

– Jeg elsker musikk, men jeg hadde sluppet tinnitus hvis jeg ikke hadde dratt på konserten. Den var ikke akkurat noen høydare, ler han.

Lege Wasim Zahid elsker musikk, men skulle gjerne sluppet tinnitus. Foto: Privat

Vanlig plage

Tinnitus er noe man hører inne i øret. Det kan være en høy eller lav lyd og høres som en pipelyd, ringing, sus eller lignende. 1 av 10 nordmenn har tinnitus, ifølge Norsk Helseinformatikk. Noen få opplever at lyden er plagsom.

Tinnitus er faktisk en lyd som ikke finnes, men som du likevel hører. Den kommer av en skade i det indre øret som forstyrrer samarbeidet mellom hjernen og øret.

Skaden kan komme som følge av ulike sykdommer, høy lyd, stress eller som en bivirkning av medikamentbruk.

Karina McGlade-Grando mener terapi hjelper godt hvis du er hardt plaget. Foto: Privat

– God batterikapasitet gjør at vi kan ha lyd i ørene i lengre perioder av gangen. En stressende hverdag kan også være en årsak til at så mange får tinnitus,

sier audiopedagog og kognitiv terapeut Karina McGlade-Grando ved Linderud audiopedagoiske senter.

Hun sier at de fleste mestrer øreplagene, mens noen trenger hjelp.

– Det kan være vanskelig å tolerere lyden. Noen får konsentrasjonsvansker, dårlig hukommelse og søvnplager. De kan også kjenne på følelser av nedstemthet og angst, sier McGlade-Grando.

– Innimellom blir jeg helt fiksert. Jo mer jeg prøver å ignorere lyden, jo sterkere kjennes den, sier Wasim Zahid.

Slik kan du få det bedre

Hørselshemmedes landsforbund har laget en 10-punktsliste med gode råd for tinnitusrammede. Her er tre av dem.

Sjekk hørselen din. Fire av fem med tinnitus har nedsatt hørsel. Ofte kan et høreapparat ha gunstig effekt. Sørg for å få nok søvn. Hvis du er trøtt og sliten forverres ofte tinnitusen. Bruk bakgrunnslyder. Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes tydeligere. Lyd fra tv, radio, et åpent vindu eller ei vifte kan være et godt virkemiddel for å endre fokus.

Karina McGlade-Grando understreker at mange har effekt av behandling mot tinnitus.

– Kognitiv terapi og en behandling som trener hjernen til å håndtere lyder (TRT) har god effekt.

Wasim Zahid har lært seg å leve med pipingen i øret.

– For meg hjelper det å bare tenke på noe annet. Hvis jeg ignorerer lyden, merker jeg den ikke. Jeg bruker ikke andre lyder eller musikk som distraksjon. Det er mer slitsomt.