Trikset som får ringen av hoven finger

Lirker du og drar, men ringen vil ikke av? Det er et problem helsepersonell og gullsmeder ser ofte. Hege Elisabeth Sollund måtte selv ha helsehjelp til å få av trange ringer.

Hege Elisabeth Sollund. Foto: Privat

– Jeg hadde hatt på meg ringene i veldig lang tid, og det begynte å bli plagsomt. Det klødde og fingeren hovnet opp, sier hun til NRK.

Måtte ta hardt i

Sollund prøve først å ta tanntrådtrikset, der man surrer fingeren i tanntråd. Det fungerte ikke. Hun hadde også prøvd både olje og såpe uten hell.

– Til slutt måtte jeg bestille time hos legen, slik at de kunne klippe dem av. De måtte ta hardt i for å få det til, forklarer hun.

Hun forteller at hun hadde en litt romslig ring nederst, men fikk problemer da hun skulle presse på en smalere ring over den.

Hege Elisabeth Sollunds finger etter at ringen var blitt fjernet. Foto: Hege Elisabeth Sollund

– Fingeren er helt fin igjen nå, men jeg skal ikke ta på for liten ring igjen.

Ved skadepoliklinikken ved Sykehuset Østfold, får de ofte inn pasienter som må fjerne ringer på grunn av brudd eller andre skader. Men de får også pasienter som ikke får av ringen selv.

Ringene til Hege Elisabeth Sollund etter at de var klippet av. Foto: Hege Elisabeth Sollund

– Det første vi gjør er å prøve å fjerne ringen på vanlig måte. Ofte går det greit med gull og sølvringer, men hvis ringen er av stål, er det verre, sier Anne-Gina Kongsberg, sykepleier ved skadepoliklinikken.

Da må de til med en egen ringkutter.

Fant triks på nettet

Det beste trikset for å fjerne ringer, har de funnet på Youtube, sier sykepleieren.

– Vi bruker en strikk, slik som man i gamle dager brukte som hoppestrikk eller strikk til bukser.

En god gammeldags hoppestrikk er fin å ta av ring på hoven finger med. Foto: Anette Torjusen / NRK

Trikset går ut på at man tar den ene enden av strikken under ringen. Strikken surres stramt nedover hele fingeren. Så tar de tak i den delen av strikken som er under ringen, og drar forsiktig i den. Da vil ringen gli over området som er strammet av strikk. Se video øverst i saken for demonstrasjon.

– Det er ikke farlig å bruke strikktrikset. Det er mer skadelig å la ringer sitte på lenger enn de skal, sier Kongsberg.

Du kan også gå til en gullsmed.

– Vi bruker en ringsagtang, et eget verktøy med et tynt sagblad. Vi sager et snitt i ringen som også gjør det enkelt å redde den etterpå, sier Bjørn Tønnesen, rektor ved Plus-skolen.

Er du bekymret for ringen skal bli ødelagt, så kan rektoren ved gullsmedutdanningen berolige deg med at det ikke er noe problem å reparere ødelagte ringer.